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Şanlıurfa'da alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'da alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, kanalda çalışan Ercan Doğan beline kadar göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu Doğan güçlükle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.12.2023 - 18:32,
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ŞANLIURFA'da alt yapı çalışmasında kapsamında kazılan kanalda çalışan Ercan Doğan, beline kadar göçük altında kaldı. Doğan ekiplerin uğraşı sonucu bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.

Olay, Mevlana Mahallesi 11 Nisan Stadyumun önünde geçen yolda meydana geldi. İddiaya göre, alt yapı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ tarafından kanal borusu döşemesinde göçük meydana geldi.Yaşanan göçükte kanalda çalışan taşeron işçisi Ercan Doğan, beline kadar göçük altında kaldı. İşçinin göçük altında kaldığını gören diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunun yarısı toprak altında kalan Doğan, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Göçük altından çıkarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan Ercan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Şanlıurfa\'da alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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