Şanlıurfa'da bir iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motosikletli iki kişi, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, iş yerindeki F.A. (22) ile M.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis bölgede inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, iş yeri önüne motosikletle gelenlerden ayağı sargılı olan kişinin silahla ateş açması ve bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.