Şanlıurfa'da İşçiler Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da İşçiler Arasında Kavga

Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da İşçiler Arasında Kavga
31.08.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da İşçiler Arasında Kavga
Haber Videosu

Şanlıurfa'daki şantiyede işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 2 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir şantiyede işçiler arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 işçi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da kentte yapımı süren bir konut şantiyesinde aynı şantiyede çalışan iki işçi grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞANTİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 2 işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARDA

Kavga ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Şanlıurfa, 3-sayfa, İnşaat, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da İşçiler Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Pazartesi başlıyor Borsa İstanbul’da yeni dönem Pazartesi başlıyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
ABD’de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü Kundakçının kimliği şoke etti En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti
Para bile ödemeyecekler Galatasaray’dan Donnarumma sürprizi Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma sürprizi
Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar dünyaevine girdi Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi
YÖK’ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı

17:52
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı
17:33
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
17:15
Galatasaray’da transfer iptal
Galatasaray'da transfer iptal
16:49
Cezmi Baskın’dan taciz iddiasına yanıt
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt
16:47
Transfer adım adım bitiyor Fenerbahçe’den Ederson için yeni hamle
Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı
14:55
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
13:41
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 18:12:53. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İşçiler Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.