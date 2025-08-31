Şanlıurfa\'da İşçiler Arasında Kavga

Şanlıurfa'da bir şantiyede işçiler arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 işçi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da kentte yapımı süren bir konut şantiyesinde aynı şantiyede çalışan iki işçi grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞANTİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 2 işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARDA

Kavga ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.