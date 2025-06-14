Şanlıurfa'da Mısır Üreticileri Buluştu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Mısır Üreticileri Buluştu

14.06.2025 19:05
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MAY Tohum, Şanlıurfa'da mısır üreticileriyle toplantı yaparak eğitim ve bilgilendirme sağladı.

Şanlıurfa'da MAY Tohum mısır üreticileri ile buluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarımda kalite ve verimin artırılması amacıyla ziraat mühendisleri, mısır üreticileriyle toplantıda buluştu. Toplantıda, mısır üretiminde tohumun önemine dikkat çekildi.

Özel bir mekanda gerçekleştirilen toplantıya, MAY Tohum yetkilileri, ziraat mühendisleri ve çok sayıda bölge çiftçisi katıldı. Toplantıda firma yetkilileri, çiftçilere üretimde kalite ve verimin artırılması konusunda tohumun önemine değindi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan MAY Tohum Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, " Türkiye'de kurulan ilk özel tohum firması olma özelliğimizle birlikte MAY tohum olarak burada GAP bölge müdürlüğümüzün uhdesinde üreticilerimiz ve iş ortaklarımızla bir araya geldik. Bu eğitim esnasında aslında birkaç farklı modülü ve birkaç farklı segmenti üreticilerimizle paylaştık. Öncelikle MAY Tohumu kendilerine anlattık. Daha sonrasında bölgenin en önemli tarım ürünü olan mısır yetiştiriciliği konusunda teknik eğitimler verdik. Bunun akabinde de en son safhada da MAY tohumun sosyal sorumluluk projesi olan finansal okuryazarlık eğitimimizle beraber çiftçilerimize temel anlamda bir eğitim vermiş olduk. Ekonomi eğitimi vermiş olduk. Bu sayede üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve iş ortaklarımızın kendi ekonomik planlarını doğru yapmalarına da vesile olmaya çalıştık" dedi.

MAY Tohum GAP Bölge Sorumlusu Aydın Çimen, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri toplantıların çiftçilere büyük katkı sağladığını belirtti. Çimen, "Bugün Şanlıurfa'da genel çiftçi toplantısı düzenlemekteyiz. Her sene olduğu gibi özellikle yeni çeşitlerimizin lansmanını yapıyoruz çünkü bu bizim için artık bir gelenek haline geldi. Güçlü ekip arkadaşlarımızla her yıl üreticilerimize gerek teknik anlamda gerek ürünün yetiştirme teknikleri konusunda bilgilendirme toplantısını yapmaktayız. Bugün de bu güçlü ekibimizle Urfa'da bu etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Çok verimli geçti, katılım gayet iyiydi. Bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Bundan sonra bütün ilçelerimizde de bu tarz etkinlikleri devam etmeye çalışacağız çünkü böylelikle hem üreticilerimizi mısır konusunda, pamuk konusunda bilgilendirmiş oluruz hem de gerekli bütün teknik hizmeti de sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan çiftçilerden Ömer Baytuz ise "Ziraat mühendislerimiz köy köy dolaşıyorlar. Üretim konusunda olsun, tohum konusunda olsun, birçok konuda bizi bilgilendiriyorlar. Sulama, gübre, ilaçlama olsun, hepsinde bize bilgi veriyorlar. Bize yardımcı oluyorlar, sürekli sahadalar, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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