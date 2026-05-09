Şanlıurfa'da Park Açılışı İzdihama Neden Oldu

ŞANLIURFA'da, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ile 5 semt sahasının toplu açılışı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta çocuklara top ve oyuncak dağıtılması ise izdihama neden oldu. Ezilme tehlikesi geçiren bazı çocuklar ağladı, bazıları ise alandan hediyesiz ayrıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaköprü Belediyesi'nin Doğukent Mahallesi'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Erbakan, konuşmasında, belediyenin hayata geçirdiği projeler ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim sürecinde vadedilen projelerin önemli bölümünün tamamlanmasından dolayı belediye yönetimini tebrik eden Erbakan, Şanlıurfa'nın tarihi ve manevi kimliğine de vurgu yaptı.

Açılış programının ardından Doğukent Mahallesi'ndeki parkı gezen Fatih Erbakan ve beraberindekiler, semt sahasında çocuklara top ve oyuncak dağıttı. Protokolün önünde gerçekleştirilen dağıtımda çocuklar arasında yoğunluk oluştu. Kargaşada bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi, bazılarının da ağladığı görüldü. Hediye dağıtımının ardından birçok çocuğun ise alandan eli boş ayrıldığı belirtildi.