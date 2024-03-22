Şanlıurfa\'da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor

Volkswagen, performanslı elektrikli mikrobüsü ID Buzz GTX'i tanıttı

Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor.