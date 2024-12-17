Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları tespit edilen 5 kişi Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.