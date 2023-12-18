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Şanlıurfa'da TIR'ın çarpmasıyla otobüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TIR'ın çarpmasıyla otobüs devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep otoyol gişelerinde meydana gelen kazada, TIR'ın çarpması sonucu devrilen yolcu otobüsünde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik akışında aksama yaşandı.

18.12.2023 - 05:15,
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ŞANLIURFA'da otoyol gişelerinde TIR'ın çarpmasıyla devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep otoyol gişelerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan İzmir'e giden A.E. yönetimindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsüne, arkasından gelen C.U.?nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, devrilen otobüste yaralanan 10 yolcuyu, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Şanlıurfa\'da TIR\'ın çarpmasıyla otobüs devrildi: 10 yaralı
Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TIR'ın çarpmasıyla otobüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
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