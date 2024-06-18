Şanlıurfa'da unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesim yerinde unutulan kurban eti, Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Satıcı, unutan vatandaşın içini rahatlattıklarını belirterek, etin sahibine ulaşamadıkları için ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

18.06.2024 16:29
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, kurban kesim yerlerinde yaptığı denetimde sahipsiz kurban eti tespit etti.

Etin sahibini arayan ancak bulamayan ekipler, kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Satıcı, yaptığı açıklamada, " Kurban Bayramı'nın birinci gününde bir vatandaşımız kestiği kurbanın yarısını poşetler içerisinde kesim yerinde unutmuş. Vatandaşımıza ulaşamadığımız için onun hayrına zabıta olarak ihtiyaç sahiplerine kendi ellerimizle dağıttık. Unutan vatandaşımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika

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