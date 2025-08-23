Şanlıurfa'da Usta Yükseklikten Düştü - Son Dakika
Şanlıurfa'da Usta Yükseklikten Düştü

23.08.2025 17:29
Şanlıurfa'da klima montajı yapan usta, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve yaralandı.

Şanlıurfa'da iş yerinin dış cephesinde klima montajı yapmak için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden, sırtında klimayla çıkan usta, dengesini kaybedip yere düştü. Üzerine iskele ve taşıdığı klima motoru da devrilen usta yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KLİMAYLA BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ

Bir iş yerinin dış cephesinde klima montajı için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden sırtında klimayla çıkmaya çalışan usta, dengesini kaybedip yere düştü. Kentte çekildiği belirtilen görüntülerde, ismi öğrenilemeyen ustanın güvenlik önlemi ya da koruyucu ekipman kullanmadan çalışmaya başladığı görüldü.

MERDİVEN BİR ANDA KAYDI

Klimayı binanın dış cephesine monte etmek isteyen usta, demir iskelenin üzerine yerleştirdiği merdivenden ikinci kakta tırmanırken, üst basamaklara geldiğinden merdiven bir anda kaydı. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen ustanın üzerine de demir iskele, merdiven ve taşıdığı klima devrildi. Yardım isteyen ustanın yaralandığı anlar, çevredeki kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
