ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü ile irtibatlı 7 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Merkezli PKK Operasyonunda 7 Gözaltı - Son Dakika
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