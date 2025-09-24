Amirinin üzerine sıcak su döken kadın için hesap zamanı

İzmit ilçesindeki bir şantiyede dün meydana gelen olayda, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek üzere amirinin ofisine gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün" yanıtını verdi.

ŞANTİYE ŞEFİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Bunun üzerine kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise "Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ofisten ayrılan E.A., cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı olay anını sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.