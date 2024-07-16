Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinden Sızıntı: Hastalar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinden Sızıntı: Hastalar Tahliye Edildi

Sapanca\'da Medikal Oksijen Tankerinden Sızıntı: Hastalar Tahliye Edildi

Sapanca ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nin yanında park halinde bulunan medikal oksijen yüklü tankerden sızan gaz, çevrede paniğe neden oldu. Hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.

16.07.2024 20:47
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yanında park halinde bulunan tankerden sızan medikal oksijen çevrede paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hastanede bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nin yakınında yol kenarında park halinde bulunan 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sızıntı paniğe neden olurken tankerin yakınında bulunan Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar ile TOKİ konutlarında oturan vatandaşların bir bölümü tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler tarafından tankerin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından tankerde sızıntıya neden olan arıza onarıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol açılırken tahliye edilen vatandaşlarda hastaneye ve evlerine döndü.

Hastaların kullandığı medikal oksijenin, kendi halinde patlayıcı ya da yanıcı olmadığı ancak sıkışması halinde patlama riski olabileceği de belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinden Sızıntı: Hastalar Tahliye Edildi - Son Dakika

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