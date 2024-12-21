Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düşüşte - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düşüşte

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Sapanca Gölü'nde son 5 yılın en düşük su seviyesi kaydedildi, tehlike çanları çalıyor.

21.12.2024 16:12
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Tehlike çanları Sapanca Gölü için çalıyor: Su seviyesi kritik noktada

"4 yıldır buradayız, ilk defa bu seviyeye düştü"

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde tehlike çanları çalıyor. Son 5 yılın en düşük seviyesine ulaşan gölde kayıkların karaya oturduğu alanlar havadan da görüntülendi.

Milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, son 5 yılın en düşük seviyesi olan 29.95 metre olarak ölçüldü. Suyun metrelerce geriye çekildiği gölde birçok kayık karaya oturdu. Kuraklık, artan nüfus, bilinçsiz kullanım ve göl havzasında yaşanan su kayıpları sebebi ile kritik seviyeye gerileyen göldeki manzara korkuttu. Suyun çekildiği alanlar havadan dron ile de görüntülendi. Sapanca ilçesinde göl kenarında esnaflık yapan Samet Şişman, herhangi bir önlem alınmadığı durumda su seviyesinin giderek azalmasının yanı sıra su altındaki canlı popülasyonunun da bu durumdan etkilenebileceğini vurguladı.

"4 yıldır buradayız, ilk defa bu seviyeye düştü"

Sapanca Gölü kenarında esnaflık yapan Samet Şişman, "Biz yaklaşık 4 yıldır buradayız, ilk defa bu seviyeye düştü. Her sene bir düşüş oluyordu ve tekrar kendini toparlıyordu. Suyun çekilmesinin birçok sebebi var tabii ama bunlardan bir tanesi herkesin de bildiği gibi iklim değişikliği. Ama bundan ziyade suçu biraz da kendimizde aramak gerekiyor. Sapanca turistik bir yer, Türkiye'nin her bölgesinden insanlar geliyor buraya. Bungalov sektörünün merkezi haline geldi Sapanca. Yerli ve yabancı olarak çok fazla turist çekiyor. İlçede nüfus yaz aylarında yaklaşık 2-3 katı artıyor. Bunu karşılayacak bir altyapı da olmadığı için haliyle daha fazla su tüketimine gidilmiş oluyor. Kaçak yapılanma gibi farklı etkenler de var ama sonuç olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor. Madem seviye bu kadar düştü bununla alakalı suyun tekrardan kazandırılması ile alakalı yeni bir düzen, önlem alınması gerekiyor" dedi.

"Biz bu suyu tekrar nereden bulacağız?"

Suyun altındaki canlı popülasyonu hakkında konuşan Şişman, "Benim arkadaşım çok iyi balık tutucusudur. Gölde balık tutuyordu. Bu sene ben daha balığa çıktığını görmedim. Neden balığa çıkmadığını sordum ve o da, 'gidiyorum ama elim boş dönüyorum' dedi. Suyun çekilmesinin hayvanlara da bir etkisi var. Sonuç olarak bakıldığı zaman ekolojik olarak hem insan hem de hayvanları kötü anlamda etkiliyor. Bu göl bizim yaşam kaynağımız. Gündelik hayatta kullandığımız su, göl bu şekilde giderse ilerleyen zamanlarda biz bu suyu tekrar nereden bulacağız?" diye konuştu.

Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi Kritik Düşüşte
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düşüşte - Son Dakika

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