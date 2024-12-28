Sarallar Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Sarallar suç örgütüne" ilişkin, "58 şüpheli şahıstan, 51 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 28 Aralık tarihinde İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanmış olup şüpheliler hakkında gözaltı, arama, el koyma, yakalama ve ilgili koruma tedbiri işlemleri devam etmektedir" denildi.

"Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı Silahlı Organize Suç Örgütünün ilimiz genelinde; suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçları olmak üzere 14 eyleme karışan 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında bulunan 58 şüpheli şahıstan, 51 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanmış olup şüpheliler hakkında gözaltı, arama, el koyma, yakalama ve ilgili koruma tedbiri işlemleri devam etmektedir."