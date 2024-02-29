Saraybosna'da 'Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saraybosna'da 'Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale' konulu konferans düzenlendi

Saraybosna\'da \'Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale\' konulu konferans düzenlendi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi ve üniversite akademisyenleri katıldı. Konferansta, Çanakkale Savaşları'nın tarihteki önemi ve yaşananlar görsellerle anlatıldı.

29.02.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Saraybosna Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek verdiği konferansa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, konferans öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, IUS'un eğitim binalarının temel atma törenine 15 yıl önce katıldığını ve tekrar Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı dönemde Boşnaklar, Arnavutlar, Kuzey Makedonyalılar ve kendi atalarının birlikte savaştığını belirten Afyoncu, "Çanakkale Savaşı sadece Türklerin savaşı değildi, Türklerle birlikte imparatorluğun içinde olup hatta o dönemde sınırlar dışında kalan Müslümanlar da geldiler savaşlara ve birlikte şehit düştüler, acıda ortak oldular." diye konuştu.

Afyoncu, Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinden gelip, Çanakkale Savaşları'ndan sağ kurtulanların bir kısmının kaldığını ve Kurtuluş Savaşı'na da katıldığını ifade etti.

Konferansta, Çanakkale'nin tarihteki önemine dikkati çeken Afyoncu, savaş süresince yaşananları da görsellerle programa katılanlara anlattı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Konferans, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yayın ihalesi neden iptal edildi? Saran Holding'ten TFF'yi zorda bırakacak açıklama
    20:01 Yayın ihalesi neden iptal edildi? Saran Holding'ten TFF'yi zorda bırakacak açıklama

    Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.

  • ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak
    18:56 ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.

  • Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler'e: Adil ol
    18:07 Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler'e: Adil ol

    Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.

  • Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı
    17:31 Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı

    AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.

  • Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı
    17:24 Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı

    Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.

  • Plajda çıplak gezen kadına çivili sopayla saldırdı
    17:06 Plajda çıplak gezen kadına çivili sopayla saldırdı

    ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.

  • Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takıma geri döndü
    17:04 Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takıma geri döndü

    Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.

  • Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti
    16:49 Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti

    TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.

  • 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı
    16:45 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı

    Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 21:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Saraybosna'da 'Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement