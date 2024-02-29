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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Üç Mucizeler Savaşı: Çanakkale" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Saraybosna Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek verdiği konferansa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, konferans öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, IUS'un eğitim binalarının temel atma törenine 15 yıl önce katıldığını ve tekrar Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı dönemde Boşnaklar, Arnavutlar, Kuzey Makedonyalılar ve kendi atalarının birlikte savaştığını belirten Afyoncu, "Çanakkale Savaşı sadece Türklerin savaşı değildi, Türklerle birlikte imparatorluğun içinde olup hatta o dönemde sınırlar dışında kalan Müslümanlar da geldiler savaşlara ve birlikte şehit düştüler, acıda ortak oldular." diye konuştu.

Afyoncu, Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinden gelip, Çanakkale Savaşları'ndan sağ kurtulanların bir kısmının kaldığını ve Kurtuluş Savaşı'na da katıldığını ifade etti.

Konferansta, Çanakkale'nin tarihteki önemine dikkati çeken Afyoncu, savaş süresince yaşananları da görsellerle programa katılanlara anlattı.