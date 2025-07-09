Saraybosna'da 'İşgal Altındaki Topraklar' Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica binasında, ödüllü fotoğrafçı Fabio Bucciarelli'nin Filistin ve Lübnan'daki fotoğraflarından oluşan "İşgal Altındaki Topraklar" isimli sergisinin açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yıldönümü kapsamında açılan serginin açılışı büyük ilgi gördü.

AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"te "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde üçüncü olan İtalyan foto muhabiri Bucciarelli, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan gerçeklerin bilinmesinin ve konuşulmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Gazze'de soykırım devam ederken Srebrenitsa'dakini unutmadıklarını aktaran Bucciarelli, serginin yer aldığı Vijecnica binasının da Bosna Hersek'teki savaş sırasında hedef alındığını belirtti.

Bucciarelli, "Gözlerimizi ve kalplerimizi açma zamanı geldi. Bize de 30 yıl sonra 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğü Gazze'de İsrail'i neden durduramadınız diye soracaklar. 3 yaşında bir kızım var, o da bana soracak. Hepimizin bir şeyler yapması lazım. Sergideki fotoğraflar da bunun kanıtı." dedi.

Haberciliğin yapay zeka, yalan haber, propaganda ve sahada güvensizlik gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını aktaran Bucciarelli, "Habercilik bugün her zamankinden daha önemli. Hikayeleri aracılar olmadan anlatmanın zamanı geldi. Bu tarz sergiler de insanlarla doğrudan iletişim için iyi bir örnek." diye konuştu.

Bucciarelli, "İstanbul Photo Awards" gibi uluslararası yarışmaların önemine değinerek, "Hikayelerin dünyaya yayılmasını sağlıyor çünkü biz haberciler gerçeği göstermek için sahaya gidiyoruz. Gazze, Lübnan ve Orta Doğu'daki gerçeği anlatıyoruz." vurgusu yaptı.

Bucciarelli'nin Filistin ve Lübnan'daki fotoğraflarından oluşan "İşgal Altındaki Topraklar" isimli sergi 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.