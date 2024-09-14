Saraybosna\'da \'Kanıt\' Belgeseli Gösterildi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalde AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin gösterimine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Abdurezaq Namoora, "Kanıt" belgeselinin saha yapımcısı Ömer Faruk Tunç ve çok sayıda Saraybosnalı katıldı.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belgesel fikri bizim Gazze'deki foto muhabirlerinin elde ettiği bazı kanıtlardan yola çıktı. Orada beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair ciddi fotoğraf, görseller elde ettik." dedi.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün talimatıyla konu üzerine araştırma ve belgesel yapımının öngörüldüğünü söyleyen Tunç, "Daha öncesinde de fotoğraf arşivi olarak görsel detay ve kanıtlarla bir 'Kanıt' kitabı çıkartılmıştı. Biz de bu kitaba istinaden belgeleri belgesel olarak genişletmeye başladık." diye konuştu.

Tunç, belgeleri kullanan Uluslararası Af Örgütü ile görüştüklerini belirterek, "Sahadaki çalışmaları hakkında bilgi edindik. Daha sonra bununla alakalı uluslararası uzmanlardan, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden, eski İsrailli hukukçulardan ve daha birçok yetkiliden röportajlar aldık. ifadelerini kullandı.

AJB DOC'un bu yıl "Adalet?" temasıyla düzenlendiğine işaret eden Tunç, "Biz de adaletin kanıtla daha iyi sağlanabileceğini düşünüyoruz çünkü adalet demek kanıt demek." şeklinde konuştu.

"Bu belgeselden sonra insanlar gerçeği görecek"

Büyükelçi Namoora, İsrail'in Gazze'deki sivillere fosfor bombalarıyla saldırdığını ve bunun hem sağlığı hem de çevreyi son derece olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gösterime katılan Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic, Bosna Hersek'in de Gazze ile benzer kaderi paylaştığını anımsatarak, "Tüm dünyaya sormak istiyorum, Gazze'de daha kaç çocuk ölmeli?" dedi.

Bosna Hersek'teki Filistin Topluluğu Başkanı Majeed Marouf, böyle bir belgeselin gösterilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Gazze'de yaşanan soykırım ve zulümlerin kanıtlanması gerekiyor. Avrupa ve tüm dünya gerçekleri görmeli. Bu belgeselden sonra insanlar gerçeği görecek ve gösterilen kanıtlar karşısında şaşıracak. Gazze'de yaşananlara daha farklı bakılacak." diye konuştu.

Gösterimin ardından Tunç seyircilerin sorularını yanıtlarken, davetlilere AA'nın "Kanıt" kitabı da takdim edildi.

Festivalde odak noktası Filistin

Açılışı dün yapılan ve 17 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işleniyor.

Festivalde İsrail'in Filistinlilere şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alıyor.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olarak belirlendi.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.