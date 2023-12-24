\'Sarayburnu Fatihleri\' Gazze\'de yaşananlara dikkat çekmek için yüzdü

Kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' adını veren grup Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için boğazda yüzdü. Gruptakiler yüzdükten sonra basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler, 'Dünyada Barış, Savaşa Hayır' diyerek İsrail'i protesto ederken, Kuzey Irak'ta şehit olanları andıktan sonra terörü de lanetledi. Basın açıklamasının ardından gruptakiler, üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle boğazda yüzdü.

"GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMIDIR"

Grup adına konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Mustafa Sinan Yardım "Bugün burada Sarayburnu Fatihleri açık su yüzücüleri olarak, Gazze'deki zulme karşı tepkimizi ve duruşumuzu göstermek için toplanmış bulunuyoruz. 7 Ekim'den bugüne dünya eski dünya değil. 7 Ekim'de adeta dünya ile hayati bağları kesilmiş, 45 kilometre karelik daracık bir alana, bir toplama kampı hayatına mahkum edilmiş ve köseye sıkıştırılmış, kendi öz toprakları tüm uluslararası kararlara rağmen kanun tanımaz İsrail'in yeni yerleşimcileriyle işgaline maruz kalmış, nefes alamaz hale getirilmiş. Gazze'deki bugünkü durum başka bir hale evirilmiştir. Konu artık Gazze'deki insanlık dramıdır. Emsali bulunmayan bir çocuk katliamıdır" dedi.

"12 CANIMIZ GİTTİ"

Yüzücü Yüksel Sönmez "Bütün Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimize rahmetler diliyorum, 12 canımız gitti. Bu canlarımızın Annelerine, Babalarına Cenabı Allahtan sabırlar diliyorum. Cenabı Allah'ın bir daha bize şehitlerimizin askerlerimizin bir daha şehit olarak gelmesini inşallah nasip etmez, kahrolsun PKK?? dedi.