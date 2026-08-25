Sardalya Ölümleri Nükleer Santrali Etkiledi - Son Dakika
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Sardalya Ölümleri Nükleer Santrali Etkiledi

Sardalya Ölümleri Nükleer Santrali Etkiledi
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Güney Afrika'da sardalya ölümleri nedeniyle Koeberg Nükleer Santrali elektrik üretimini azalttı.

CAPE TOWN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın güneybatı kıyılarında yaşanan toplu sardalya ölümlerinin ardından, Koeberg Nükleer Güç Santrali faaliyetlerini azalttı.

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre toplu balık ölümlerinin tespit edilmesiyle, Güney Afrika'nın ulusal elektrik şirketi Eskom, santralin 1 No'lu ünitesindeki elektrik üretimini yarı yarıya azalttı.

Cape Town'ın yaklaşık 27 kilometre kuzeyinde yer alan Koeberg, ülkenin tek nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor ve soğutma amacıyla deniz suyu kullanıyor.

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı'na göre, Güney Afrika Su Altı Biyoçeşitlilik Enstitüsü ve Rhodes Üniversitesi tarafından incelenen tüm balıklarda pilchard herpesvirüsü (PHV) tespit edildi.

Bakanlık, "Kanıtlar giderek PHV'nin başlıca açıklama olduğuna işaret ediyor" diyerek, çevresel koşulların da henüz göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sardalya Ölümleri Nükleer Santrali Etkiledi - Son Dakika

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