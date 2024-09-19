Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ile tarım işçilerinin bulunduğu midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyon Özpınar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen K.A'nın (54) kullandığı 45 J 4830 plakalı midibüs ile çarpıştı.
Kazada midibüsteki Semra Süslü (38), Gamze Akkoç (17), Gamze Özdemir (29), Nermin Fırtına (27), Damla Sarıkaya (20), Aynur Akkoç (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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