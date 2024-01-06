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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı

Sarıkamış Kayak Merkezinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Ardından kayak merkezinde bir otelin dış yüzeyine yansıtılan görüntülerle Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı
06.01.2024 - 19:28,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı.

Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına Sarıkamış Kayak Merkezinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi 1. Etap pistinden kayarak gelen tim, bitişine yakın bir noktada kurulan "Sarıkamış 109. yıl" yazısını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tutuşturdu.

Ardından kayak merkezinde bir otelin dış yüzeyine yansıtılan görüntülerle Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi düzenlendi.

Mapping gösterisinde, Sarıkamış şehitlerinin hikayesi anlatıldı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Sarıkamış Marşı için hazırlanan klip gösterildi.

Etkinlikler dronla da kaydedildi.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Allahuekber Dağları, Kültür, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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