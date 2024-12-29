Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı

Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı

Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 167 şair, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için kaleme aldığı 241 şiirle Sarıkamış şehitlerini dizelerinde ölümsüzleştirdi.

29.12.2024 12:16
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Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 167 şair, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için kaleme aldığı 241 şiirle Sarıkamış şehitlerini dizelerinde ölümsüzleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öncülüğünde Sarıkamış Platformunun destekleriyle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitleri" şiir yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmaya Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan katılan 167 şair, mısralarında Sarıkamış şehitlerini anlattı. Şairlerin 241 şiiri "Kar Gülleri Sarıkamış Şehitleri Şiir Antolojisi" adındaki kitapta toplandı.

"110. yıl anısına" ithafen hazırlanan 360 sayfalık kitapta bir araya getirilen şiirler, okuyucuları duygulandırdı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, davet edildikleri Sarıkamış'ta takdim edilecek.

Sarıkamış şehitleri 4-5 Ocak'ta anılacak

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasındaki Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek.

Harekatta şehit olanları anmak için Sarıkamış'ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, bu sene 4-5 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

"Sonraki yıllara Sarıkamış şiirlerinin kalmasını arzu ettik"

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat Durmuş, AA muhabirine, Türk edebiyatında roman ve hikaye boyutunda yeterli sayıda eserin bulunabildiğini ancak şiir boyutunda Sarıkamış şehitlerine dair metin oluşturma imkanlarının olmadığını söyledi.

Başarıların, hüzünlerin ve acıların sanata yeteri kadar işlenmediğine dikkati çeken Durmuş, "Sanatta işlenen eser, evrensel bir içerik kazanır. Biz de arzu ettik ki Sarıkamış'ta verilen 'don' emri karşısında donmayı göze almış fertlerin devlete, millete sadakatlerin son derece önemli ve anlamlı olduğunu, evrensel anlamda bunun işlenmesi gereken bir konu olduğunu düşündük. Uluslararası bir şiir yazma yarışması planlayarak sonraki yıllara Sarıkamış şiirlerinin kalmasını arzu ettik." dedi.

Sarıkamış şiirleri yazma yarışmasının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Durmuş, "Bu eserler yarına, tarihe kalacak eserlerdir. Şiir metni gören şairlerin duygu ve düşüncelerini de aldık, bir toplumsal duyarlılık ortaya çıkmış oldu. Bu yarışma sayesinde 1918'de Rusya'da esir düşmüş bir Türk subayı tarafından yazılmış ilk tiyatro eserine ulaştık, metni Rusya'dan getirttik şimdi elimizde. Önümüzdeki yıl inşallah sahneye almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"İlginç ve çok güzel şiirler geldi"

KAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Balkaya ise yarışmaya katılımın fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Şiirlerin her birinin ayrı ayrı kıymetli olduğunu vurgulayan Balkaya, "Günümüz insanlarının, aydınlarının Sarıkamış'a bakışı nasıl, bunu merak ettik. Çok güzel karşılık aldık, şiirlerini bize ileten şairlerimiz bizi arayıp şiirlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı, çok duygusal anlar yaşadık. İlginç ve çok güzel şiirler geldi." ifadelerini kullandı.

Balkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarıkamış'la ilgili edebi metin yoktu, bu yarışmayla şiir antolojisi oluşmuş oldu. Ortada bir başarıdan söz edemiyoruz ama Sarıkamış, bizim milli kimliğimize, benliğimize çok büyük katkısı olan bir olaydır. Bunun halen günümüzde yaşıyor olduğunu görmek bizleri mutlu etti."

Kaynak: AA

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