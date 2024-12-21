Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 41 PH 951 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Kars-Sarıkamış çevre yolunda, Elif T'nin kullandığı 61 ER 779 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Elif T'nin kullandığı araç ters döndü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra B. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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