Sarıoğlan Kadın Kooperatifi, Gurbetçilerin Çikolata Alışkanlığını Değiştiriyor

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kooperatif kuran kadınların, ürettikleri çikolataların kalitesiyle gurbetçilerin hediye geleneğini tersine çevirmeyi başardı.

İlçede kadınların bir araya gelerek kurduğu Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında el yapımı, katkısız, koruyucu içermeyen çikolatalar üretiliyor.

Yaklaşık 60 çeşit üretilen ve kalitesiyle ön plana çıkan çikolatalara önemli bir gurbetçi nüfusa sahip ilçede yurt dışından tatile gelenler de yoğun ilgi gösteriyor.

Gurbetçilerle özdeşleşen ve yurt dışından getirilen "Alman çikolatası" diye tabir edilen tam fındıklı hediyelik çikolatanın aynısı üreten kadınlar, bir geleneği de tersine çevirdi.

Kadınların ürettiği çikolatalardan satın alan gurbetçiler, çikolataları hem memleketteki akrabalarına ikram ediyor hem de kaldıkları ülkelerdeki komşuları ve iş arkadaşlarına hediye olarak götürüyor.

Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan, AA muhabirine, 20 kadın çalışanla işlettikleri kooperatifte bademli, kayısılı, incirli, cevizli gibi çok farklı malzemelerden çikolata ürettiklerini söyledi.

Katkısız, koruyucu içermeyen, kaliteli ham madde ile üretim yaptıklarını, bunun da karşılığını aldıklarını belirten Ardahan, "Küçük bir ilçedeyiz ama büyük işler yapıyoruz. Aylık 3 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Halkın ilgisi çok fazla. Tüm marketlerin olduğu bir cadde de çikolata dükkanımız var. Türkiye'nin dört bir tarafına kargoyla gönderim yapıyoruz." dedi.

İlçelerinde başta İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan olmak üzere yoğun bir gurbetçi nüfusunun olduğunu ve 2 yıldır bir çoğuna çikolata sattıklarını anlatan Ardahan, şunları kaydetti:

"Yaz sezonunda 'Almancılar' bizi öğrendi, çikolata getirmeyip 2 yıldır bizden alıp dağıtıyorlar. Birebir 'Almanya'dan getirdiğimiz çikolata ile aynı' diyorlar. Çünkü bizde en iyi malzemeyi kullanıyoruz, ham maddesini yurt dışından getirtiyoruz. Kalitemizle markamızı oluşturuyoruz. Buradan alıp, komşularına, iş arkadaşlarına hediye olarak götürüyorlar. Geri dönüşler de çok güzel. Gurbetçiler bizi gördüğünde küçük bir ilçede bunu yaptığımız için şaşırıp mutlu oluyorlar çünkü zoru başarıyoruz ve gelenekleri tersine çeviriyoruz. Gurbetçiler çikolatayı yurt dışından getirirken şimdi buradan götürüyorlar. Götürdüklerinde bizim hikayemizi oradaki insanlara anlatıyorlar. Amacımız bir geleneği değiştirip yurt dışına çikolatayı gönderip 'bizim Türkler yapıyor' dedirmek."

"Her insanın damak tadına uygun çikolatalar var"

Almanya'dan yaz tatili için memleketine gelen ve orada okul öncesi öğretmenliği yapan Enes Kalın da Almanya'da doğup büyüdüğünü ama her zaman tatilini memleketi Sarıoğlan'da geçirdiğini söyledi.

Sarıoğlan'da kadın kooperatifini duyunca tesislerine gelip çikolataların tadına baktığını ve çok beğendiğini anlatan Kalın, "Çikolatayı denedim çok güzel Almanya'dan hiç farkı yok. Kalite olarak hatta daha iyi diyebilirim. Biz Almanya'dan buraya fındıklı çikolata getirirdik, artık buna hiç gerek kalmadı. Buradan alırız sevdiklerimize dağıtırız. Giderken de götürmeyi düşünüyoruz. Çok fazla çeşit var. Her insanın damak tadına uygun çikolatalar var." diye konuştu.

"Kadının gücüne çok inanıyorum"

Ayşe Nur Türkel ise Almanya'dan 6 haftalığına memleketine geldiğini, kadın kooperatifiyle nişan merasimi için ikramlık malzeme yapan yer araştırırken tanıştığını belirtti.

Üretilen çikolataların tadına baktığını ve çok beğendini dile getiren Türkel, şöyle devam etti:

"Almancı olarak bizden hep çikolata isterler izne gelirken hatta koli koli getiririz. Ama buradaki çikolataların tadına baktım, fındıklı olan çok güzel, genelde bizden de fındıklı olandan isterler. Çikolatayı artık buradan götürmeyi düşünüyoruz. Hatta oradan getirmenin de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Orada olmayan ilk defa burada tadına baktığım çikolatalar vardı. Özellikle portakallı olanı çok beğendim. Kadının gücüne çok inanıyorum, burada da kadınlar kooperatifle çok iyi işler çıkarmışlar. Annem babam burada doğup büyüdükleri için buradaki çikolataların tadını arıyorlar hem onlara hem de komşularımıza götüreceğim."