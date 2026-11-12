Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü sıkıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü sıkıştı, 4 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de İETT otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü sıkıştı, 4 kişi yaralandı
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Sarıyer\'de İETT otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü sıkıştı, 4 kişi yaralandı
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Sarıyer Maslak'ta saat 11.40'ta Beşiktaş yönüne giden motosiklet, otomobil ve İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün altında sıkışan sürücü ve durakta bekleyen 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı; bir yaralının hayati tehlikesi netleşmezken diğerlerinin hayati tehlikesi yok.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – Sarıyer'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce bir otomobile ardından da yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün otobüsün altında sıkıştığı motosiklet, savrularak durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.40 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) yönetimindeki 34 HPE 103 plakalı araca, ardından da durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki 34 HO 2734 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet ise durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.'ye (27) çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
MotosikletİstanbulBeşiktaşSarıyerGüncelİETTSon Dakika

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