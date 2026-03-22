Sarıyer\'de Minibüs Yangını Büyüdü

22.03.2026 22:49
Sarıyer'de park halindeki minibüsten çıkan yangın, iş yerini ve şarj istasyonunu sardı. İtfaiye müdahale etti.

Serap TÜRKOĞLU/İSTANBUL, -SARIYER'de park halindeki minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak'ta park halindeki minibüste çıktı. Minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı. Bunun üzerine iş yerinde çalışan personel binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle iş yerinin pencerelerinde hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'BİZ KENDİMİZ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK AMA BAŞARAMADIK'

Mahallede yaşayan Tugay Aslan, "Önce bağırış çağırış sesleri vardı. Daha sonra araçta bir yangın olduğunu gördük. Yangın binaya sıçradı. Biz kendimiz söndürmeye çalıştık ama başaramadık. İtfaiye ekiplerini aradık, söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Binanın ön yüzü yandı. Elektrikli araç şarj istasyonu vardı oraya da sirayet etmiş. Onun dışında bir can kaybı ya da zarar yok. Binanın arka tarafından çıkışlar vardı, içeridekiler arka taraftan çıkmış" dedi.

Kaynak: DHA

