Sarıyer'de 'Sarı Destek Oyun Alanı' Açıldı

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Sarıyer'de, Orzaks İlaç'ın destekleri ve İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği iş birliğiyle Aşık Veysel Parkı yenilenerek hazırlanan "Sarı Destek Oyun Alanı" açıldı.

Firmanın, Türkiye'de D vitamini eksikliğine dikkati çekmek amacıyla gelenekselleştirdiği "2 Kasım Dünya D Vitamini Günü" farkındalık çalışmaları 3'üncü yılında da sürüyor.

İlk yıl Darülaceze'de yaşayan büyüklere, geçen yıl ise Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara D vitamini eksikliği için yapılan bilgilendirme çalışmaları ve kurulan Sarı Destek Festival Alanı'ndan sonra, bu yıl da Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği iş birliğiyle Orzaks İlaç'ın çalışması sürüyor.

Türkiye'de D vitamini eksikliğine dikkati çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığına katkı sağlamak için ilçedeki Aşık Veysel Parkı yenilenerek "Sarı Destek Oyun Alanı" hazırlandı.

Ekipmanların yenilendiği, duvarlara sağlıklı yaşam ve D vitamini eksikliğine dikkati çeken sloganların yazıldığı oyun parkındaki açılış törenine firma yetkilileri, sağlık çalışanları, çocuklar ile aileleri de katıldı.

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, burada yaptığı konuşmada, "7'den 70'e Sarı Destek" projesi kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Firmalarının 20 yıldır takviye edici gıda kategorisinde ürün üreterek toplum sağlığını desteklemek için faaliyet yürüttüklerini belirten Alimoğlu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan ürünlerimizle toplum sağlığını desteklerken öte yandan toplumun sağlıklı yaşam bilincinin artmasına yönelik çeşitli sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri gerçekleştiriyoruz. Nitekim bugün büyük bir keyifle bir projemizin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bu açılışa öncülük yapan, bizlerden desteklerini esirgemeyen Sarıyer Belediyemize, İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneğine ve destek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Sarı Destek Parkı'nda hem görsel hem de fiziksel olarak D vitamini eksikliğine vurgu yaptıklarını dile getiren Alimoğlu, "Umuyorum ki buradan çıkan sonuçlar toplumun bu konuda bilinçlenmesi, D vitaminiyle ilgili farkındalık oluşması için önemli katkıda bulunur." diye konuştu.

"Güneş giren eve doktor girmez"

İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek de "Güneş giren eve doktor girmez." atasözünü hatırlatarak, "Bunun nedeninin belki D vitamini olduğunu bilememişler ama biz bugün biliyoruz. D vitamini gerçekten sağlıklı olmak için son derece önemli." dedi.

Prof. Dr. Zeybek, D vitaminin önemine ve eksiliğinin sebep olduğu rahatsızlıklara vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sadece bizde değil tüm dünyada bu eksiklik var. Peki ne yapalım? Öncelikle güneşe çıkalım evet, öncelikle D vitamini içeren çok besin yok ama onları tüketmeye çalışalım; balık, yumurtanın sarısı, eğer bulabilirsek güçlü mantarlardan tüketelim. ya da hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle desteklenmiş, içerisine D vitamini katılmış olan besinleri tüketelim ama bunlar da yetmezse -ki Sağlık Bakanlığımızın da bununla ilgili çok ciddi destek programları var- D vitaminini günlük miktarlarda işte çocuklarımıza 400 ünite, erişkinlere ya da adölesanlara (ergenlik çağındakiler) 800 ila 1000 ünite arasında destek verelim ki hele kış aylarında bu eksiklikler gelişmesin."

Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, yerel yönetimlerin toplumun ihtiyaçlarına en yakın kurumlar olduğunu söyledi.

Halkın yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Pir, "Özel sektör ise kaynaklarını, uzmanlığını ve inovasyon gücünü kullanarak bu hedeflere katkı sağlar. Bu iş birliği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışma duygusunu pekiştirir. Bu tür işbirlikleri maddi katkıların ötesinde toplumsal değerlerin korunması, refahın artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılara "Sarı Destek Kitleri" dağıtıldı. Çocuklar da renkli oyunlar, sihirbazlık gösterileri ve patlamış mısır ikramlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Öte yandan Orzaks İlaç park açılışının yanı sıra İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneğine de bağış yaparak tedavi sürecindeki çocuklara destek oldu.

"Biz kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görüyoruz"

Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "D vitamini vücutta 500'den fazla fizyolojik reaksiyonun üzerinde görev alan bir vitamin, aslında bir prohormon." dedi.

Alimoğlu, toplumda ciddi eksiklikler yaşandığı için D viramini eksikliğine dikkati çekmek için "Nasıl bir proje yaparız?" sorusuna yanıt aradıklarını belirterek, "Sonrasında 7'den 70'e toplumun vitamin ihtiyacını karşılayan Sarı Destek Projesi'ni gerçekleştirme kararı aldık. Toplumda farkındalık oluşturabilmek adına bu tarz çeşitli projeleri gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Sağlıklı yaşamı, sağlıklı yaş almayı etkileyen birçok faktör olduğunu aktaran Alimoğlu, "Bunların en temel yapı taşı sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra bizim sağlıklı yaşamı benimsetecek çeşitli hareketleri de hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor, sosyal yaşamımızı düzenlememiz gerekiyor. Bu anlamda çocukların keyifle vakit geçirdikleri, sosyalleştikleri bir alanda yapmış olduğumuz çevre düzenlemeleriyle D vitaminini eksikliğine görsel ve fiziksel olarak dikkat çekebileceğimiz bir çalışma ortaya koymuş olduk. Bu vesileyle umuyorum ki D vitaminiyle ilgili bir nebze olsun bir farkındalık oluşturmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Alimoğlu, firmanın yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Biz kendimizi firma olarak bu toplumun bir parçası olarak görüyoruz, bu topluma karşı net sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. İş hayatımızda oluşturduğumuz değerlerle, markalarla bu konuda misyon yükleniyoruz. Aynı zamanda topluma 'İşimiz dışında nasıl destek verebiliriz?' bakış açısıyla yaklaşarak yine sosyal sorumluluk projelerine, destek projelerine çok fazla önem veriyoruz. Gerek kurmuş olduğumuz vakıf aracılığıyla, gerekse firmalarımız aracılığıyla bu tür farkındalık projelerine oldukça duyarlı yaklaşıyor ve çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bugünkü projemiz, bu kapsamda üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bir proje. 2 yıl önce Darülaceze'yle birlikte yaşlılarımızı ziyaret ederek 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü'nü kutlamıştık. Bir yıl önce Kahramanmaraş'ta yine oldukça neşeli bir şekilde Dünya D Vitamini Günü'nü depremzede çocuklarla beraber gerçekleştirmiştik. Bugün de yine keyifli bir etkinlikle İstanbul Sarıyer'de Aşık Veysel Parkı'ndayız."