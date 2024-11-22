Sarıyer'de Takside 70 Kilogram Altın Ele Geçirildi

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Sarıyer'deki alışveriş merkezinin önünde durdurulan takside 70 kilogram altın ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, içinde M.Ş.G'nin bulunduğu taksi, Sarıyer'deki alışveriş merkezinin önünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 70 kilogram altın ele geçirildi.

Polis ekiplerine, Azerbaycan uyruklu olduğunu söyleyen M.Ş.G, diplomat olduğunu ve yanındaki altınların da kendisine ait olduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili işlemlerinin devam ettiği belirtildi.