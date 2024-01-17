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Sason'da arı yetiştiricilerine TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Sason'da arı yetiştiricilerine TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sason ilçesinde arı yetiştiricilerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TARSİM'in faydaları, başvuru süreci, sigortanın kapsamı ve kapsam dışı kalan konular anlatıldı. Batman Tarım ve Orman İl Müdürü, TARSİM eğitim çalışmalarının Batman merkez ve ilçelerinde devam ettiğini belirtti. Arıcılığın önemine vurgu yapılarak, üreticilerin sigorta yaptırmalarının önemi vurgulandı.

Sason\'da arı yetiştiricilerine TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
17.01.2024 - 12:12,
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Sason ilçesinde arı yetiştiricilerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sason Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TARSİM Van Bölge Müdürü Meriç Özdemir, arı yetiştiricilerine TARSİM'in faydaları, üreticilere katkıları, nasıl başvuru yapılacağı, sigortanın kapsamı ve kapsam dışı kalan konuları anlattı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, programın ardından Batman merkez ve ilçelerinde TARSİM eğitim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Sason ilçesinde ciddi oranda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricisi bulunduğunu, ayrıca arı varlığının yaklaşık yüzde 70'ine yakınının Sason'da olduğunu aktaran Şanverdi, Van Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla çiftçileri bilgilendirdiklerini belirtti.

Batman için arıcılığın önemli olduğunu aktaran Şanverdi, "Arıcılık ilimiz için çok önemli ve bu anlamda kovanlarımızın sönmemesi, zarar görmemesi açısından üreticilerin desteklenmesi için sigorta yaptırmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar da, arıcılar için önemli bir bilgilendirme toplantısı olduğunu aktardı.

Arıcılığın sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için TARSİM'in gerekli olduğunu aktaran Doyar, program için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Tarım Sigortaları Havuzu, Batman, Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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