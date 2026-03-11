Savaş Nedeniyle Dönen Öğrencilerin Eğitimi Tehlikede - Son Dakika
Savaş Nedeniyle Dönen Öğrencilerin Eğitimi Tehlikede

11.03.2026 15:54
CHP Milletvekili Tanal, savaş nedeniyle dönen Türk öğrencilerin eğitim haklarının korunmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, " İran'da üniversite eğitimi gören çok sayıda Türk öğrenci, bölgede artan savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Ancak bu öğrenciler şimdi denklik ve eğitimlerine devam edebilme konusunda ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya. Oysa Anayasa'nın 42. maddesi eğitim hakkını güvence altına alır. Savaş nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan gençlerin eğitim hakkı bürokrasiye kurban edilemez" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede artan savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle İran'da üniversite eğitimi görürken Türkiye'ye dönmek zorunda kalan öğrencilerin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu öğrenciler şimdi denklik ve eğitimlerine devam edebilme konusunda ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya. Oysa Anayasa'nın 42. maddesi eğitim hakkını güvence altına alır. Savaş nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan gençlerin eğitim hakkı bürokrasiye kurban edilemez. Gençlerimizin eğitim hakkı korunmalıdır" diyen Tanal, sonuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdiğini belirtti.

"Savaş ve güvenlik riski nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan öğrencilerin için acil bir düzenleme yapılması planlanmakta midir"

Tanal, soru önergesinde Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"İran'da üniversite eğitimi görmekteyken bölgede yaşanan askeri gerilim ve güvenlik riski nedeniyle Türkiye ye dönmek zorunda kalan Türk öğrenci sayısı kaçtır?"

İran'da eğitim görmekteyken savaş ve güvenlik riski nedeniyle Türkiye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve denklik süreçlerinde mağduriyet yasamamaları amacıyla Bakanlığınız veya Yükseköğretim Kurulu tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte mıdır?

Bu öğrencilerin Türkiye'de kalmak zorunda olmaları nedeniyle YÖK denklik mevzuatında yer alan 'yurt dışında bulunma süresi' şartının ihlal edildiği gerekçesiyle diplomalarının tanınmaması ihtimali söz konusu mudur? İran'da eğitim gören Türk öğrencilerin savaş ve güvenlik gerekçesiyle Türkiye de bulunmak zorunda kaldıkları sürelerin, denklik sürecinde dikkate alınmaması veya öğrenciler açısından mağduriyet yaratmaması için özel bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

Daha önce Ukrayna ve Filistin'de yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye'ye dönen öğrenciler için uygulanan geçiş ve uyum programlarının, İran'da eğitim gören öğrenciler için de uygulanması gündemde midir?

İran'dan dönen öğrencilerin Türkiye'de uygun görülecek üniversitelere yerleştirilerek eğitimlerine devam edebilmeleri için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? İran'da eğitim görmekte olan Türk öğrencilerin güvenliğinin ve eğitim haklarının korunması amacıyla Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında herhangi bir koordinasyon çalışması yürütülmekte midir?

Savaş ve güvenlik riski nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan öğrencilerin eğitim haklarının zarar görmemesi amacıyla acil bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

