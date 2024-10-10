Savaşın İzleri: Gazze'deki Çocuklar Resimlerle Hayatlarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savaşın İzleri: Gazze'deki Çocuklar Resimlerle Hayatlarını Anlattı

Gazze'deki çocuklar, yaşadıkları acıları resimlere yansıtarak sergi açtı. Yoğun ilgi gördü.

10.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in bir yıldır aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, çizdikleri resimlerle yaşadıkları acıları tablolarına yansıttı.

Filistin Kızılayı Ruh Sağlığı Dairesi, güneydeki Han Yunus kentinde "Dünya Ruh Sağlığı Günü" münasebetiyle çocukların yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açtı.

Çocukların iç dünyalarını yansıttığı tabloların yer aldığı sergiye Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.

Ruh Sağlığı Dairesi Müdürü Nevin Abdulhadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların el emeği olan tablolarla Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü kutlamak istediklerini söyledi.

Abdulhadi, "Hayat" ismini taşıyan sergide, yaklaşık 15 çocuğun 43 tablosunun sergilendiğini kaydetti.

Sergiyi açmadaki amaçlarından birinin çocukların bir yıl boyunca yaşadıkları acıları tuvale nasıl yansıttıklarını incelemek olduğunu söyleyen Abdulhadi, çocukların resim yaparak iç dünyalarını yansıtma ve rahatlama imkanı bulduklarını dile getirdi.

Abdulhadi, çocukların yaptıkları resimlerde yıkılmış olsa da emniyet hissi veren evleri, çadırları ve savaşın Filistin halkına yaşattığı acıları çizdiğini aktardı.

Hilal Ebu Cummeyze isimli Gazzeli çocuk resimlerinde, "uykusundan uyandığında ailesini kaybettiğini görüp şok olan bir çocuk, çocuklarını korumaya çalışan bir baba, evini sırtında taşıyan yaşlı bir kadın, su bidonu taşıyan küçük bir çocuk, ölen çocuklarından geriye kalan eşyaları taşıyan bir anne, uzun mesafeler kat ederek göç etmek zorunda kalan hamile bir kadın ve çığlık atan yetim bir kızı yani özetle Gazze'deki hayatı resmettiğini" ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Sanat, Yaşam, Çocuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın İzleri: Gazze'deki Çocuklar Resimlerle Hayatlarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Savaşın İzleri: Gazze'deki Çocuklar Resimlerle Hayatlarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.