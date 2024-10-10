Savaşın İzleri: Gazze'deki Çocuklar Resimlerle Hayatlarını Anlattı

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İsrail'in bir yıldır aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, çizdikleri resimlerle yaşadıkları acıları tablolarına yansıttı.

Filistin Kızılayı Ruh Sağlığı Dairesi, güneydeki Han Yunus kentinde "Dünya Ruh Sağlığı Günü" münasebetiyle çocukların yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açtı.

Çocukların iç dünyalarını yansıttığı tabloların yer aldığı sergiye Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.

Ruh Sağlığı Dairesi Müdürü Nevin Abdulhadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların el emeği olan tablolarla Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü kutlamak istediklerini söyledi.

Abdulhadi, "Hayat" ismini taşıyan sergide, yaklaşık 15 çocuğun 43 tablosunun sergilendiğini kaydetti.

Sergiyi açmadaki amaçlarından birinin çocukların bir yıl boyunca yaşadıkları acıları tuvale nasıl yansıttıklarını incelemek olduğunu söyleyen Abdulhadi, çocukların resim yaparak iç dünyalarını yansıtma ve rahatlama imkanı bulduklarını dile getirdi.

Abdulhadi, çocukların yaptıkları resimlerde yıkılmış olsa da emniyet hissi veren evleri, çadırları ve savaşın Filistin halkına yaşattığı acıları çizdiğini aktardı.

Hilal Ebu Cummeyze isimli Gazzeli çocuk resimlerinde, "uykusundan uyandığında ailesini kaybettiğini görüp şok olan bir çocuk, çocuklarını korumaya çalışan bir baba, evini sırtında taşıyan yaşlı bir kadın, su bidonu taşıyan küçük bir çocuk, ölen çocuklarından geriye kalan eşyaları taşıyan bir anne, uzun mesafeler kat ederek göç etmek zorunda kalan hamile bir kadın ve çığlık atan yetim bir kızı yani özetle Gazze'deki hayatı resmettiğini" ifade etti.