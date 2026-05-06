Savunma Sanayi Fuarı\'nda Yenilikler

Avrupa'nın en büyük savunma sanayi programlarından SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 5-9 Mayıs arasında 120'den fazla ülkeden bin 700'ü aşkın firmanın katıldığı fuarda şirketler son teknolojileri sergiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Altınay Savunma Teknolojileri standının açılışını gerçekleştirdi. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay'da katıldı.

'DÜNYADAN ÇOK DAHA HIZLI AR-GE SÜREÇLERİNİ TAMAMLIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gerçekten bugün bizim için bir iftihar günü oldu. Birkaç açıdan böyle; birincisi Türkiye'nin bütün bu savunma sanayindeki başarı hikayesinin gerçekten bir ekosistemin neticesi olduğunu bir kez daha müşahede etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk savunma sanayinin elde ettiği küresel başarıların arkasındaki esas kıymetli taraf, adeta bir dağınık sinir ağında birlikte çalışabilen bir Ar-Ge, inovasyon ve üretim zekasını inşa edebilmiş olmamızdır. Bu sayede dünyadan çok daha hızlı Ar-Ge süreçlerini tamamlıyoruz. Geliştirdiğimiz platformları, sistemleri, alt sistemleri seri üretime dünyadan çok daha hızlı kazandırmayı başarıyoruz. Bu dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bir imkan ve kabiliyet. Savunma sanayinde elde edilen bilginin, beceri ve kazanımın sivil alanlara ne kadar hızlı taşındığına birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

'ENDÜSTRİYEL ROBOT KULLANIMINI, 2030 YILINA DEK 200 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Türk imalat sanayinin dijital dönüşümünde, robotik üretim süreçlerinde, yerli ve milli sistemlerin, ürünlerin kullanılması bir tercihten öte mutlak bir zorunluluğu ifade ediyor. Bu anlamda 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ortaya koyduğumuz halihazırda yaklaşık 30 bin düzeyinde olan endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına dek 200 binin üzerine çıkarma amacımızda, bu dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçirmek zorundayız. Dolayısıyla bu proje, inanıyorum ki bu anlamda Türk sanayinin dijital dönüşümünü siber güvenlikte, milli ihtiyaçlarımızı dikkate alan bir yaklaşımla hayata geçirmemize imkan tanıyacak. Biz bu tür projeleri uçtan uca destekleyebilmek, Ar-Ge'den seri üretime taşıyabilmek için pek çok programı hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz hamle programı. Gerçekten TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık yatırım teşviklerinin uçtan uca tanımlandığı ve özellikle yenilikçi teknoloji başlıklarında yerli ve milli ürün geliştirme ve üretiminin hedeflendiği hamle programının en somut çıktılarından birinin Altınay Endüstriyel Robotik Projesi olması bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi" dedi.

'ENDÜSTRİYEL ROBOT ALANI DA ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYI SÜRDÜRECEK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyorum ki 'Hamle Programı'nda hayata geçirdiğimiz tüm projeler tamamlandığında hem milli teknolojimizi hedeflerimize daha fazla yaklaştırma hem de 12 milyar dolar düzeyinde olan potansiyel dış ticaret açığını kapama imkanına sahip olacağız. ve inşallah önümüzdeki dönemde Hit 30 programı kapsamında 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yüksek teknoloji yatırımları içinde 1 milyar dolar kaynak ayırdığımız endüstriyel robot alanı da çok önemli bir yer tutmayı sürdürecek. Endüstriyel robotlar yetmez, insansız robotlarla da yine bu yolu inşallah birlikte yürüyelim diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

'ALTINAY, GETİRDİĞİ YENİ YAKLAŞIMLARLA DİKKATİMİZİ ÇEKİYORDU'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Birkaç açıdan burada heyecanı yaşıyorum. Öncelikli olarak benim kendi çalışma alanım robotik, kontrol ve otomasyon. Doktora çalışmalarımı non-lineer kontrol teorileri üzerine tamamlamıştım. Sonra yurt dışından Türkiye'ye döndüğümüzde de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünü kurmuştuk. Altınay tam o dönemlerden beri hep takip ettiğimiz, sektörümüzde çalışkanlığı, ürettiği ve getirdiği yeni yaklaşımlarla dikkatimizi çekiyordu. Gün oldu Aselsan'da çalışırken bu sefer profesyonel iş birliklerini görüşme fırsatımız oldu. O dönem tartıştığımız, altyapısını kurmak istediğimiz, 'Biz radar üretirken neden karanlık fabrikalarda üretmeyelim? Bunların projelendirmesini neden yapmayalım? Bunu yapmaya en yakın, en yetkin şirket Altınay' diye konuşurdum. 'Yeter ki şans verilsin, yeter ki imkan olsun, yeter ki ortada bir hedef olsun, biz gereğini yaparız' derdi Hakan Bey. Sektörümüzde sadece bu, bugünkü lansmanı yapılan ürünler değil, birçok anlamda da Hakan Bey'in kişisel katkısı, kendisinin ve şirketinin katkıları söz konusu. Savunma alanında da birçok kıymetli projede sorumluluk alıyorlar. Bunları da hem maliyet etkin hem zamanında yerine getiriyorlar" dedi.