Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO'da konuştu Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO\'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "SAHA EXPO, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayiine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği önemli bir platformdur...

22.10.2024 13:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "SAHA EXPO, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayiine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği önemli bir platformdur ve ülkemizin yerli üretim potansiyelinin sergilendiği bu organizasyon, Milli Teknoloji Hamlesi'ne de önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı.

Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 26 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilip üretilen yerli ve milli ürünlerin, güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarında hem de yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanıldığını belirtti.

Görgün, "Savunma sanayiimiz, üretim yeteneği ve yüksek katma değeri ile ülkemizin savunma ve teknolojideki bağımsızlığını pekiştirirken, ülke ekonomimize de kilogram başına ihracat değeri ile en yüksek katkıyı sunmaktadır." diye konuştu.

Yeni teknolojilerde yaşanan rekabete değinen Görgün, yapay zeka, robot ve otonom araçlar, ileri malzemeler, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda kaydedilen gelişmelerin hem tehditlerin hem de bunlarla savaşma vasıtalarının da durmak bilmeyen bir yarış içinde olacağına işaret ettiğini vurguladı.

SSB'nin Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük bir öngörüyle teşkilatlandırılmış olup en üst seviyede desteklendiğine dikkati çeken Görgün, "Her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da önemli atılımlar gerçekleştirmekte olan ülkemiz, bir yandan dünya savunma sanayii pazarında rekabet gücünü artırırken öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır. Yerli ve milli üretim vizyonuyla bizlere liderlik eden ve çalışmalarımızı her daim destekleyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu vesile ile burada bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum." şeklinde konuştu.

Görgün, savunma sanayisi odaklı kümelenmeleri desteklediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Sanayii Kümelenmeleri yoluyla; sektörümüzde işbirliği ve güç birliği oluşturmayı, üye firmaların rekabet güçlerini artırmayı, yerli ve milli üretim konularında teşvik ederek önemli bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. İşte bu noktada, Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının artırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması, uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek ve işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul; Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesidir."

Türkiye'de olmayan üretim yeteneklerini kazandırma, üniversitelerle sanayinin senkronize çalışmasını sağlama, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme gibi amaçlarla faaliyetlerini yürüten SAHA İstanbul'un savunma sanayisine çok büyük katma değer sağladığına işaret eden Görgün, "SAHA EXPO, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayiine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği önemli bir platformdur ve ülkemizin yerli üretim potansiyelinin sergilendiği bu organizasyon, Milli Teknoloji Hamlesi'ne de önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

"6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz"

Görgün, SAHA İstanbul tarafından 2018'den bu yana düzenlenmekte olan SAHA EXPO'nun 2022'deki son fuarda, bir öncekine göre metrekare düzeyinde yüzde 50, katılımcı düzeyinde yüzde 112, ziyaretçi düzeyinde de yüzde 226'lık artışla büyüyerek gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Büyüyen oranlar paralelinde 90 bin metrekareye çıkarılan fuar alanında bu yıl, 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 48 ülkeden, 24'ü bakan düzeyinde olmak üzere, 95 heyet ve 374 resmi heyet üyesi katılım sağlayacak. 200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk defa açılacak siber güvenlik ve yapa zeka pavilyonları ve halk katılım günleri ile ilgili de konuşan Görgün, yeniliklerin etkinliğin daha da güçlenmesini destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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