Scholz'dan Çin ile Ticaret Geriliminde Duruş

Güncel

BERLİN, 18 Mart (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'le olan gümrük vergisi çekişmelerine karşı olduğunu söyledi.

Scholz, Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu çekişmelerin hiçbir yere varmayacağını ve ticaret anlaşmazlıklarının çözümünde Dünya Ticaret Örgütü'nden faydalanılmasının önemini vurgulayarak Çin'le gümrük vergisi gerilimini tırmandırmaya karşı duruşunu yineledi.

Scholz, önceki gün Alman parlamentosunun alt kanadı Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) yaptığı konuşmada da aynı hususu dile getirmişti.

Almanya Başbakanı, 17 Avrupa Birliği ülkesiyle önde gelen Alman otomobil üreticilerinin, Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulanmasına karşı olduğunu kaydetti.

Almanya'nın elektrikli araç piyasasında rekabet gücünü artırması gerektiğine dikkat çeken Scholz, bunun gümrük vergileri yoluyla gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.