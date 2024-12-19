Scholz: Dünya İki Kutuplu Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz: Dünya İki Kutuplu Olmayacak

Almanya Başbakanı Scholz, dünya düzeninin değişeceğini ve yeni güçlerin ortaya çıkacağını vurguladı.

19.12.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecekte, söz sahibi olmak isteyen önemli ülkelerin de çıkacağını ve bunun için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek "Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak." dedi.

Başbakan Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede Avrupa'nın dünyadaki rolünü de ele alacaklarını ifade eden Scholz, bunun, birçok yeni gücün ortaya çıkmasıyla değişmekte olan bir dünyada AB'nin rolüyle ilgili olacağını belirtti.

Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika'da dünya meselelerinde söz sahibi olmak isteyen ve bu hakka sahip olan, ekonomik olarak güçlenecek önemli ülkelerin de bulunacağını ifade eden Scholz, "Buna şimdi hazırlanmamız lazım. Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak." diye konuştu.

Scholz, dünyada çok farklı güçlerin ortaya çıkacağını vurgulayarak "Burada, ekonomik alışverişin mümkün olduğu, demokrasi ve hukukun üstünlüğü düşüncesiyle Avrupa'nın iyi bir perspektife sahip olduğu ve ekonomik olarak güçlü kaldığı barışçıl bir dünya olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın ekonomik gücü için bürokrasinin azaltılmasını önemli bir konu olarak gördüğünü belirten Scholz, Çin ile hızlı bir şekilde gümrükler konusunda uzlaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Scholz, "Çekişmelerle bunu yapmanın bir anlamı yok. Bu nedenle herkesi, müzakerelerle iyi bir sonuca ulaşmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Otomobil endüstrisinin Avrupa'da birlikte desteklenmesini isteyen Scholz, benzer bir şekilde çelik üretimi konusunda sıkıntıların yaşandığını, burada da Avrupa'da koordineli bir yaklaşım gerektiğini ve bu konuların görüşülmesi için "çelik konferansı" yapılmasını talep edeceğini kaydetti.

Ukrayna'ya destek

Almanya Başbakanı Scholz, zirvede Ukrayna konusunun önemli bir başlık olacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna'ya desteğin sürekli olmasının güvence altına alınması gerektiğini belirten Scholz, "İhtiyaç duyulduğu sürece destek sağlamaya hazır olduğumuz net olmalıdır." dedi.

Başbakan Scholz, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı konusunda diğer ülkelerin de daha neler yapabileceğine bakmalarını istedi.

Ukrayna konusunda iki konunun gözden kaçmaması gerektiğini ifade eden Scholz, "Öldürülmelerin durdurulması gerekiyor. Barışın mümkün olduğu bir duruma girmeliyiz ve savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesi şeklinde gerilimin artırılmaması açık olmalı." ifadesini kullandı.

Scholz, olası bir barış konusunda Ukraynalıların dahil olmadığı hiçbir kararın alınmaması gerektiğini belirterek ABD'de başkanlık görevini üstlenecek Donald Trump ile yaptığı görüşmede Avrupa ve ABD arasında iyi bir işbirliğinin mümkün olabileceği izlenimini edindiğini söyledi.

Bunun başarılması gerektiğini aktaran Scholz, "Bu, ortak bir meseledir. Ukrayna'yı yalnız bırakmamak ve desteklemek için birlikte yola çıktık." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Olaf Scholz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: Dünya İki Kutuplu Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:37:13. #1.12#
SON DAKİKA: Scholz: Dünya İki Kutuplu Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.