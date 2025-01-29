Scholz'tan Gazze için sürgün uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz'tan Gazze için sürgün uyarısı

Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'nin Mısır ve Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

29.01.2025 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Scholz, başkent Berlin'de partisinin seçim etkinliğinde bir katılımcının savaş suçu işleyen İsrail'e Almanya'nın neden silah sağladığına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Bu konudaki perspektifin İsrail ve Filistin devletinin barış içinde bir arada yaşamasının mümkün olduğu iki devletli bir çözüm olması gerektiğini ifade eden Scholz, "Benim açımdan bu somut olarak, Filistin özerk yönetiminin Gazze'nin sorumluluğunu da üstlenmesi ve iki devletli bir çözüm ihtimalinin de buradan gelişmesinin gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Scholz, bir arada yaşamanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini ve bunu savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump'a isim vermeden tepki gösteren Scholz, "Kamuoyunda yapılan güncel açıklamalara ilişkin şunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum: Herhangi yeniden yerleşim planları, Gazze halkının Mısır ya da Ürdün'e sürülmesi fikri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'e kendini savunması için Almanya'nın silah desteği verdiğini belirten Scholz, "Her bir kararı ayrı ayrı değerlendirdik. Bu konuda her bir kararı kamuoyu önünde konuşmadık." diye konuştu.

Scholz, İsrail'e silah desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Ancak uluslararası hukuka saygı, Gazze halkına sivil yardım, iki devletli çözüm ve geleceğe yönelik adil bir perspektif içeren her şeyin temelinde." ifadesini kullandı.

Şimdi barışa yönelik umudun riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bu çok ama çok önemli. Bu sadece bir duraklama değil. Ateşkesten kalıcı bir barış oluşmalı." diye konuştu.

Etkinlikte 2 kişi Scholz'u Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasından dolayı sözlü protesto etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Olaf Scholz, Orta Doğu, Politika, Almanya, Güncel, berlin, Dünya, Ürdün, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz'tan Gazze için sürgün uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:56 Kurmaylarından Erdoğan’a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz'tan Gazze için sürgün uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.