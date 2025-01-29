Scholz'tan Gazze için sürgün uyarısı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Scholz, başkent Berlin'de partisinin seçim etkinliğinde bir katılımcının savaş suçu işleyen İsrail'e Almanya'nın neden silah sağladığına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Bu konudaki perspektifin İsrail ve Filistin devletinin barış içinde bir arada yaşamasının mümkün olduğu iki devletli bir çözüm olması gerektiğini ifade eden Scholz, "Benim açımdan bu somut olarak, Filistin özerk yönetiminin Gazze'nin sorumluluğunu da üstlenmesi ve iki devletli bir çözüm ihtimalinin de buradan gelişmesinin gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Scholz, bir arada yaşamanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini ve bunu savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump'a isim vermeden tepki gösteren Scholz, "Kamuoyunda yapılan güncel açıklamalara ilişkin şunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum: Herhangi yeniden yerleşim planları, Gazze halkının Mısır ya da Ürdün'e sürülmesi fikri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'e kendini savunması için Almanya'nın silah desteği verdiğini belirten Scholz, "Her bir kararı ayrı ayrı değerlendirdik. Bu konuda her bir kararı kamuoyu önünde konuşmadık." diye konuştu.

Scholz, İsrail'e silah desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Ancak uluslararası hukuka saygı, Gazze halkına sivil yardım, iki devletli çözüm ve geleceğe yönelik adil bir perspektif içeren her şeyin temelinde." ifadesini kullandı.

Şimdi barışa yönelik umudun riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bu çok ama çok önemli. Bu sadece bir duraklama değil. Ateşkesten kalıcı bir barış oluşmalı." diye konuştu.

Etkinlikte 2 kişi Scholz'u Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasından dolayı sözlü protesto etti.