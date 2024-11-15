Scholz ve Putin Arasında İlk Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz ve Putin Arasında İlk Telefon Görüşmesi

Scholz ve Putin Arasında İlk Telefon Görüşmesi

Almanya Başbakanı Scholz ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin, iki yıl aradan sonra telefonla görüştü.

15.11.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, iki yıl aradan sonra ilk kez bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Almanya merkezli ZDF'nin Almanya hükümetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün öğleden sonra telefonla bir saat görüştü.

DonaldTrump'ın ABD seçimlerindeki zaferi, Ukrayna'ya yapılacak yardımların devamlılığı konusunda Avrupa'da şüpheleri artırırken, bugünkü  görüşme Scholz ve Putin arasında Aralık 2022'den sonra yapılan ilk görüşme oldu.

Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğine dair belirsizlik, ocak ayında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönecek olması ile artmış durumda. Almanya, ABD'nin ardından Ukrayna'ya en çok askeri ve finansal destekte bulunan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere basını İngiliz Başbakan Keir Starmer'in, Biden yönetiminin görev süresi sona ermeden önce Kiev'in konumunu güçlendirmesi amacıyla  Ukrayna'ya yapılan yardımların hızlandırılması için G-20 zirvesinde Biden ile görüşeceğini duyurmuştu.

Trump Ukrayna savaşını hızla çözüme kavuşturacağını söyledi

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, dün Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte, yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok çalışacağız. Bu savaş durmalı. Rusya ve Ukrayna durmalı" diyen Trump, önceki gün de 13 Kasım'da Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna savaşını sona erdirmek için yakında Ukrayna'ya bir barış elçisi atayabileceğini duyurmuştu.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya finansal desteğini eleştiren Trump, Kiev ve Moskova arasında hızlı bir anlaşma yapmayı hedeflediğini daha önce de defalarca söylemişti.

Trump'ın ayrıntılarını paylaşmadığı hızlı bir çözümün Ukrayna için toprak tavizlerini içerebileceğinden endişe ediliyor.

Lavrov: Sorunun dondurulması Minsk anlaşmalarının daha kötü bir versiyonu olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü Rus medyasına verdiği bir röportajda Ukrayna'daki çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulmasını öneren görüşlerin, Minsk anlaşmalarının daha kötü bir versiyonuna benzediğini ifade etti.

Luhansk ve Donbass'ın Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmasını sağlamayı hedefleyen Minsk anlaşmalarının çerçevesi Kiev tarafından uygulanmamıştı.

Lavrov, bazı Batılı ülkelerin, 'kaybedilen toprakların geri alınamayacağına dair bir gerçekçilikle', çatışmanın dondurulmasını önerdiğini, ancak bu yaklaşımın Minsk anlaşmalarını geçersiz kıldığını ve Rusya'nın kazanımlarını pekiştireceğini savundu. Ayrıca, Almanya ve Fransa'nın, Minsk anlaşmalarını sadece Rusya'ya karşı bir zaman kazanma stratejisi olarak kullandığını ve aslında Kiev'i yeniden silahlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Olaf Scholz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz ve Putin Arasında İlk Telefon Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Scholz ve Putin Arasında İlk Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.