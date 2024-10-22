Scholz ve Stubb'dan Ukrayna ve Orta Doğu Meselesi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Scholz ve Stubb, Başbakanlık Binası'nda yapılacak görüşme öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Almanya ve Finlandiya'nın iki yakın dost ülke olduğunu belirten Scholz, iki ülkenin Ukrayna'nın yanında durduklarını ifade etti.

Scholz, Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçmeyeceklerini yineleyerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve bütünlüğünü savunmakla ilgilidir. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'yı yarı yolda bırakacağımızı ummamalı." dedi.

Görüşmede Orta Doğu'daki durumu da ele alacaklarını ifade eden Scholz, "Hamas lideri Sinvar'ın ölümünün ardından, Hamas'ın elinde kalan İsrailli esirleri serbest bırakmasıyla bağlantılı olarak Gazze Şeridi'nde ateşkese yaklaşıldığına dair umut var." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz, Lübnan'daki durumla ilgili olarak da 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) kararı uyarınca Hizbullah'ın İsrail ile olan sınır bölgesinden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Scholz, bölgede gerçek bir barışın ancak iki devletli bir çözüme yönelik inandırıcı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Scholz ile Ukrayna, Rusya, Orta Doğu ve gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyarete ilişkin konuşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Stubb, ABD seçimlerinden sonraki 2 aylık sürenin şu anda dünyada devam eden iki savaş açısından çok önemli olacağını bildirdi.

"Ukrayna Başbakanı ile cuma günü Ukrayna'nın barış planıyla ilgili görüşme fırsatımız oldu." diyen Stubb, şimdi Başbakan Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra bu planı nasıl gördüğünü duymak istediğini ifade etti.

Stubb, diğer konunun da İsrail ile Filistin ve İsrail ile Lübnan arasındaki savaşlar olacağını aktararak bu konuların çözüme kavuşturmanın önemli olduğunu belirtti.

Bunun için Amerikan seçimlerinin ardından yeni ABD Başkanı göreve başlamasına kadar bir fırsat penceresinin açık olacağını aktaran Stubb, Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya'nın burada önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.