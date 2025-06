SDÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilik önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla bando eşliğinde Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

Stadyumda gerçekleştirilen törende öğrencilerin kortej geçişinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktığını ifade etti.

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını gururla aldıklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Bu diploma sadece bilgiye değil, azme, dirayete ve hedeflerinize olan sadakatinize de verilen bir belge. Ancak sizler yalnızca bir meslek sahibi olmak için yola çıkmadınız. Bugünün dünyasında sahip olduğunuz bilgi kadar taşıdığınız vicdan, kurduğunuz cümleler, durduğunuz yer, kim olduğunuz da önemli. Ülkemizin, coğrafyamızın sizlere ihtiyacı var. Adaletin sesi, merhametin temsili, bilginin hakkını veren bir nesil olarak yetişmeniz, hepimizin ortak duası, ortak gayretidir."

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan da Türkiye'nin güçlü sanayisiyle, yerli savunmasıyla, milli uzay programıyla yeni bir çağı inşa ettiğini söyledi.

Milli teknoloji hamlesinin öznesinin mezun öğrenciler olduğunu dile getiren Saltan, "Bu hamlenin başarıya ulaşması, sizin aklınıza, yüreğinize ve kararlılığınıza bağlıdır. Sizlerin geliştirdiği her proje, yazdığı her satır, kurduğu her şirket, çalıştığı her kurum bu milletin geleceğine değer katacaktır." dedi.

Bu gücün yalnızca maddi kalkınma için değil aynı zamanda adalet, merhamet ve barış için de kullanılması gerektiğinin altını çizen Saltan, "Çünkü bugün dünya, büyük çalkantılardan geçiyor. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar, çocukların gökyüzüne korkuyla baktığı, gençlerin umutlarının yerle bir olduğu bir coğrafya gerçeğini gözler önüne seriyor. Filistin'de ise her gün bir vicdan yarası yeniden açılıyor. İnsanlık onuru, bu kadim topraklarda sınanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak, müzik eşliğinde eğlendi.

Törene protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.