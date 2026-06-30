Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Görevden Uzaklaştırıldı

(İZMİR) - İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/394 sayılı dosyasında 'Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."