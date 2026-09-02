CHP'li belediyeye rüşvet soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li belediyeye rüşvet soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü tutuklandı

CHP\'li belediyeye rüşvet soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü tutuklandı
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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ve tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü Mustafa Kublay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Kublay tutuklanırken, A.D. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve Mustafa Kublay emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı, A.D.'ye ise ev hapsi verildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DAHİL 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alındı. 

BİR BAŞKAN TUTUKLANDI, DİĞERİ GÖREVE İADE EDİLDİ

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ev hapsi kararı verilip görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha sonra görevine iade edildi.

BAŞKAN YARDIMCISININ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Soruşturma sürerken, 28 Ağustos'ta Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü Mustafa Kublay polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Şüphelilerden A.D. ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kublay ise Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, İsmail Yetişkin, Seferihisar, Ev hapsi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediyeye rüşvet soruşturmasında başkan yardımcısının şoförü tutuklandı - Son Dakika

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