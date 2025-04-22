Seferihisar'da 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Makamı Çocuklara Devredildi

(İZMİR)- Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 23 Nisan dolayısıyla başkanlık makamını sembolik olarak Sığacık 80. Yıl Ortaokulu öğrencisi İnci Danacı'ya devretti. Yetişkin, "Seferihisar'da her zaman önceliğimiz çocuklar. Bugünü onlara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, başkanlık makamını sembolik olarak Sığacık 80. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İnci Danacı'ya devretti.

Başkanlık koltuğuna oturan İnci Danacı, ilçede çocuklara yönelik yapılmasını istediği projeler hakkında düşüncelerini paylaştı.

Yetişkin, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. Seferihisar'da her zaman önceliğimiz çocuklar. Bugünü onlara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" dedi.