İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde müdahale için gittikleri silahlı çatışmada kendilerine açılan ateş sonucu yaralanan 3 sivil polisten Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit oldu.

06.12.2024 11:03  Güncelleme: 12:03
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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nde 20 Kasım saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun (38) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLERİ HUSUMETLİLERİ SANMIŞ!

Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Gece boyu düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Çelik'in emniyetteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Şüphelilerden Mehmet Salih Çelik

HUSUMETİN NEDENİ: PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Ekiplerin yaptığı araştırmada Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun daha sonra husumete dönüştüğü tespit edildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay günü ihbar sonrası bölgeye giden polis ekiplerinin Sedat Çelik'in üzerini aradığı, bu sırada ağabeyi Mehmet Salih Çelik'in, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, olaydan bir gün sonra savcılık talimatıyla polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik, Suat Keser, Berkan Çelik, Onur Murat Köse ve Sami Çek ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda yaralanan komiser Furkan Hakan Aşkın taburcu edilirken, tedavileri süren 2 polis memurundan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun bu sabah şehit oldu. 20 yıllık polis memuru Tozun'un şehadet haberi, emniyet teşkilatı ve yakınlarını yasa boğdu.

İzmir\'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Kaynak: DHA

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