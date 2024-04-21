Şehit babası, oğlunun şehadet tarihinde vefat etti
Şehit Babası Cemil Akman son yolculuğuna uğurlandı
KASTAMONU - Siirt'in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 yılında şehit olan Adem Akman'ın babası Cemil Akman, şehit oğlunun şehadete yürüdüğü tarihte hayatını kaybetti. Şehit babası, şehit oğlunun yanına gözyaşları arasında defin edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 tarihinde şehit olan Taşköprü nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Er Adem Akman'ın babası Cemil Akman, oğlunun şehadete yürümesinden 31 yıl sonra aynı gün Taşköprü'de Tekke Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesine Taşköprü Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, Türkiye Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Taşköprü'de Merkez Taş Camisinde öğle namazına müteakip şehit babası Cemil Akman, kılınan cenaze namazının ardından Merkez Zımbıllı Mezarlığına şehit olan oğlu Adem Akman'ın yanına defin edildi.
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