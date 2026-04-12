Şehit babasından Bakan Kurum\'a teşekkür

PENÇE-Kilit şehidi Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, Çorum'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kendisine yapılan ev için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evi, Bakanlık tamamladı. Önceki gün 'Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni' için Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti. Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Gözyaşları içinde Bakan Kurum'a sarılan şehit babası Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, kaymakamım, belediye başkanım hepiniz yardımcı oldunuz" dedi.

Bakan Kurum da şehit babasını, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Allah sizlere sabırlar versin" sözleriyle teselli etti. Uslu, Bakan Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

'ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ BİZİM İÇİN EMANETTİR'

Sanal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" ifadelerini kullandı.