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Bartın Limanı'nda Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun İsmini Taşıyan Kontrol Botu Denize İndirildi - Son Dakika
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Bartın Limanı'nda Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun İsmini Taşıyan Kontrol Botu Denize İndirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından, Bartın Limanı'nda kullanılmak üzere tahsis edilen kontrol botu, şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun ismiyle denize indirildi. Törende, Koyuncu'nun ailesi de hazır bulundu. 10 metre uzunluğundaki deniz polisi kontrol botu, Bartın Limanı'nda güvenlik çalışmalarına katılacak.

Bartın Limanı\'nda Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu\'nun İsmini Taşıyan Kontrol Botu Denize İndirildi
30.12.2023 - 15:40,
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından, Bartın Limanı'nda kullanılmak üzere tahsis edilen kontrol botu denize indirildi. Törene, kontrol botuna isminin verildiği şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun ailesi de katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun isminin verildiği kontrol botunun denize indirilme törenine, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, şehit emniyet müdürü Koyuncu'nun ailesi, protokol üyeleri ve polisler katıldı. Törende duaların edilip, kurban kesilmesinin ardından şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun eşi Aşkım Koyuncu ve Oğlu Yağız Koyuncu'ya günün anısına çiçek ile içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yer aldığı plaket hediye edildi. Kontrol botunun vinçle denize indirilmesinin ardından protokol üyeleri ve şehit ailesi, tekneye binerek, limanda deneme sürüşüne katıldı.

10 metre uzunluğundaki deniz polisi kontrol botu, Bartın Limanı'na giriş çıkış yapan gemilerin kontrolü ve güvenlik sahasındaki devriye çalışmalarına katılacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın Limanı'nda Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun İsmini Taşıyan Kontrol Botu Denize İndirildi - Son Dakika
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