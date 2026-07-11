Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'a Veda - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'a Veda

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş\'a Veda
11.07.2026 20:36
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde müdahale sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Vali, komutanlar ve ailesinin katıldığı törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Samsun'a gönderilecek ve yarın Terme'de toprağa verilecek.

JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde müdahale ettiği olay sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki uğurlama törenine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehidin eşi Mürvet Demirbaş ve 2 kızı ile mesai arkadaşları katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulurken, şehit Demirbaş'ın öz geçmişi okundu. Vali Yılmaz, şehit Demirbaş'ın eşi Mürvet Demirbaş ve 2 kızına başsağlığı dileğinde bulundu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesinin havayoluyla bu akşam memleketi Samsun'a gönderileceği, yarın Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'a Veda - Son Dakika

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