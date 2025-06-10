Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8. yılında Çorum\'daki kabri başında anıldı
10.06.2025 13:04
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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Osmancık'taki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile öğrenciler katıldı.

Törende Aybüke öğretmenin şehadetinin 8. yıl dönümü dolayısıyla okutulan 8 hatim için dua edildi.

Ayrıca Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarı sulandı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Baba Sadık Yalçın, kızının vefatının üzerinden 8 yıl geçmesine karşın aile olarak üzgün olduklarını söyledi.

Türkiye'de Aybüke öğretmen gibi 200 civarında öğretmenin şehit olduğunu belirten Yalçın, "Aybüke öğretmen gibi ilk akla gelenler Necmettin Yılmaz, Dilay Turan Kerman, Neşe Alten kardeşimiz var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Yattıkları yer nur olsun. Mekanları cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimize komşu, bizlere de şefaatçi olurlar." dedi.

Şehit ailesi olarak Türk milletinin kendilerine gösterdiği sevgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Yalçın, "Milletimize teşekkür ediyorum. Müslüman Türk milleti gerçekten necip bir millet. Her ne hikmetse dünyanın da en mazlum milleti." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mercan da Aybüke öğretmenin "Ben öğretmen oldum" sevinciyle atandığı ilk görev yerinde şehit olduğunu hatırlattı.

Yalçın'ın kıymetli bir öğretmen olduğuna, vatan sevgisiyle, meslek aşkıyla, karakter ve inancıyla Türk milletinin gönlünde özel yer edindiğine dikkati çeken Mercan, "Umut ediyoruz ve inanıyoruz ki onun gerçekleştirmek istediği ideallerini, yarım kalan hayallerini yine onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımızın yetiştirdiği genç nesiller gerçekleştirecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gelgör de başta Şenay öğretmen olmak üzere bu vatan ve bayrak uğruna canını veren bütün şehitleri saygı, minnet ve hürmetle andı, bu aziz vatanı bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad etti.

Gelgör, Aybüke öğretmenin hatırasının yaşatılması için adını ilçedeki park ve binalara verdiklerini dile getirdi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri Zeren Yonar ve İpek Akyürek de Aybüke öğretmenle empati kurarak, onun gibi biri olmak istediklerini, onun yolundan gideceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

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