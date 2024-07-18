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ŞEHİT OLAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken, içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41) için Karşıyaka ilçesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İzmir bölgesinden verilen 43'üncü şehit olan Dönertaş'ın cenazesine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Vali Vekili Kamil Köten, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, eşi Meltem Dönertaş, annesi Güldenur Dönertaş, babası Ali Dönertaş yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bizler toprakları bize vatan kılan, bu kara toprağı vatan toprağı yapmak için de kanlarını, canlarını feda eden şehitlerimizin bize emanet ettikleri bu vatan toprağını, bu vatan toprağının üzerindeki yeşil yorganı, ormanları korumak için tam 185 yıldır bugüne kadar 141 kardeşimizi şehit vermiş bir teşkilatız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizlere de şehit olarak can vermeyi nasip eylesin. Herkesin nail olacağı bir şeref değil çünkü şehitlik. Kardeşimiz Rabbimizin sevgili kulu, peygamberimizin sevgili ümmetiymiş ki böyle şehit olarak ahirete gitti. Geride kalan yakınları, bize bıraktığı en büyük emanetler. Biz zaten o kocaman ailenin bir parçasıyız. Tabii ki Şahin kardeşimizin yerini tutmamız mümkün değil ama bizleri de onun yerine evlatları olarak kabul ederlerse bundan şeref duyarız. İnşallah, bu tabii ki son olur ama Rabbim bir daha böyle bir acıyı, kederi kimseye göstermesin. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara da sabır eylesin." dedi.

Vali Vekili Kamil Köten, Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş'a bayrak teslim etti. Eşi Meltem Dönertaş bayrağı teslim alırken, "Canıyla başıyla 7/24 bu vatan için hizmet etti. Rabbim mekanını cennet etsin, biz ona doyamadık." dedi. Dönertaş'ın yakınları, tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı. Dönertaş'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cenaze aracına konuldu.

Dönertaş'ın cenazesi, yarın Manisa'nın Demirci ilçesi Durhasan Mahallesi Durhasan Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Burak UÇAR/ İZMİR,